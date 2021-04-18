Госсекретарь США назвал Арктику «новым театром конфликта»

«Изменения климата могут создать новые театры конфликта. В феврале российский газовый танкер впервые в истории проплыл арктическим Северным морским путем. До недавнего времени этот маршрут был проходим лишь несколько недель в году. Но по мере того как Арктика теплеет вдвое быстрее среднемирового уровня, этот период становится все дольше», - цитирует Блинкена РИА Новости.

По утверждению американского госсекретаря, Россия «эксплуатирует эти изменения, чтобы попытаться установить контроль над новыми пространствами, модернизирует свои базы в Арктике и строит новые, в том числе один в 300 милях от Аляски».