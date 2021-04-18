Уроженцу Азербайджана разрешили уехать лишь после оплаты долга в 100 тысяч

В Астрахани уроженец Азербайджана накопил долги по кредитным платежам в размере свыше 100 тысяч рублей, но погашать задолженность не спешил, как его ни предупреждали судебные приставы, пишет Комсомольская правда.

При этом уроженец Азербайджана планировал в скором времени поездку на родину. Из-за неоплаты кредитных платежей судебные приставы применили меры, в том числе постановление о запрете выезда за пределы Российской Федерации.

В результате иностранец погасил долг в полном объёме и отправился на родину.