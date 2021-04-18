Партия Меркель выбрала кандидата в канцлеры Германии

«Федеральное правление ХДС 31 голосом поддержало Армина Лашета в качестве кандидата в канцлеры. Девять голосов отданы за [Маркуса] Зедера, шесть человек воздержались», — говорится в сообщении.

В 2018 году действующая глава государства Ангела Меркель заявила, что ее нынешний срок на этом посту станет последним. Она также не стала выдвигать свою кандидатуру в выборах главы правящей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС). В январе 2021 года ХДС возглавил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. Позже стало известно, что лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер также заявил о намерении выдвинуться на пост премьера от консервативного блока ХДС/ХСС.