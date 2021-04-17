Посол США в Москве отказался покидать Россию

Посол США в Москве Джон Салливан отказался покидать Россию, несмотря на рекомендацию поехать в Вашингтон на консультации. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Как утверждает издание, Салливан придерживается позиции, согласно которой российская сторона должна «заставить его уехать», если хочет, чтобы он покинул Москву.

16 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Кремль посоветовал послу США в Москве Джону Салливану поехать на родину для консультаций по текущим отношениям двух стран. По словам министра, такую рекомендацию дипломату дал помощник президента Юрий Ушаков.

15 апреля Салливан был вызван в МИД России в связи с новыми антироссийскими ограничениями. В министерстве ему было заявлено о серии ответных мер Москвы. Сам посол заявил, что его визит в ведомство прошел по запросу американской стороны. Он охарактеризовал встречу как «профессиональную и уважительную».