Названа частая причина смерти в молодом возрасте

Повышенное артериальное давление может привести к летальному исходу в весьма молодом возрасте. С таким предупреждением, как сообщает РИА Новости, выступил заведующий отделением кардиологии Госпиталя РФ для ветеранов войн №2 Сергей Иванов.

По его словам, повышенное артериальное давление негативно сказывается на жизненно важных органах человека. В первую очередь речь идет о заболеваниях мозга, сердца и почек.

Это влечет за собой каскад других проблем. Так, гипертоническая болезнь может приводить к снижению умственных способностей человека.

Иванов добавил, что первой причиной по развитию хронической сердечной недостаточности является гипертоническая болезнь, так как происходят морфологические изменения в сердце, и дальше насосная функция этого органа начинает страдать.

Если не следить за здоровьем, первые признаки заболевания могут появляться уже в раннем возрасте, предупредил он.