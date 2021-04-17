Трамп может снова побороться за пост президента

Бывший американский лидер Дональд Трамп со всей серьезностью рассматривает возможность участия в предвыборной гонке за пост президента США в 2024 году. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

Экс-глава государства отметил, что предстоящие выборы пройдут еще не скоро, но, судя по голосам, которыми политик заручился на последних выборах (75 млн), уровень его поддержки остается высоким.

Бывший глава Белого дома отметил, что относится к идее участия в президентской гонке со всей серьезностью. «Более чем серьезно. Но с правовой точки зрения я бы пока не хотел распространяться об этом», — сказал Трамп.