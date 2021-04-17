Вчера в центре Haval Азербайджан состоялась видеопрезентация новой эксклюзивной модели Haval F7x. В соответствии с правилами пандемии, впервые в Азербайджане презентация была представлена аудитории с интерактивными 3D-эффектами.

Корпус Haval F7x, разработанный на базе кросс-купе, сразу привлекает внимание. Правильно установленная аэродинамика дает водителю чувство уверенности при вождении в нашем городе и на всех других дорогах. 2,0-литровый двигатель автомобиля с турбонаддувом развивает мощность в 190 лошадиных сил и максимальный крутящий момент 340 Нм. Кроме того, новое поколение имеет 7-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Полный привод 4x4 и cистема Terrain Response с режимами управления - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок обеспечивают уверенность вождения на любой дороге. Благодаря адаптивному круиз-контролю F7x движется с постоянной скоростью на оптимальном расстоянии от впереди едущего автомобиля, распознаёт дорожные знаки, а также оснащен системой обнаружения пешеходов. Система распознает людей возле автомобиля, автоматически замедляет автомобиль, чтобы избежать столкновения.

Haval F7x представлен в максимальной комплектации Tech Plus, стоимость этого автомобиля - 54 900 манатов. В центре Haval Azerbaijan вы также можете оформить на выгодных условиях кредит или лизинг на автомобиль.

Ознакомиться с автомобилем можете, связавшись по телефону *7999, посетив наш салон по адресу: проспект Бабека, 282 или предварительно записавшись на тест-драйв на сайте www.haval.az.

Вы можете подробно узнать об этих и бесчисленном количестве других инноваций из нижеследующей видеопрезентации: