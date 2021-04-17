Натик Гусейнзаде, отдел спорта 10:37

Самые богатые футбольные клубы Европы решили стать еще богаче и заявили о создании отдельного турнира, отказавшись играть в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Все схватились за голову: ломаются все представления о том, как устроен европейский футбол. Впрочем, бунтарей, может, еще уломают отказаться от этой идеи.

Все авантюру затеяли 12 клубов, но каких! Закоперщиком был мадридский «Реал», чей президент Флорентино Перес давно вынашивал мысль объединить грандов и отсечь футбольную мелочь, от игр с которой только травмы его дорогущим игрокам и почти никакой прибыли от телевизионных трансляций. К инициативе «королевского» клуба присоединились не менее именитые «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ювентус», «Интер» и «Милан». А всего в Суперлиге, по замыслу организаторов, примут участие 20 клубов, причем розыгрыш, который будет длиться почти год, начнется уже в августе. А что Лига Европы и Лига чемпионов, проходящие под эгидой УЕФА, европейской футбольной ассоциации? Да ничего, говорят в суперклубах, пускай играют себе, но без нас. Хотя, понятно, без настоящих чемпионов Лига чемпионов превращается в посмешище. В свою очередь появление Суперлиги стало реакцией на планы УЕФА расширить групповой турнир Лиги чемпионов с нынешних 32 клубов до 36. Тут-то терпение богатых и знаменитых лопнуло. Понятно, что в нефутбольных странах очень радуются, когда турнирный расклад приносит к ним на стадионы мировых звезд, это и просто приятно, и способствует популяризации игры. Но для самих клубов, устроенных по типу мощного капиталистического производства, это лишь потеря времени и денег.

В новом турнире деньги, обещают, будут ходить огромные. Участники Суперлиги станут получать раза в четыре больше дохода, чем в нынешних главных соревнованиях УЕФА. Главным спонсором стал банк JP Morgan, готовый влить в проект сразу пять миллионов долларов, чтобы отбить их потом с помощью доходов от телетрансляций: за год планируется получить от телекомпаний столько же, сколько УЕФА получает за все свои турниры за три года. Планы грандиозные, но уже в этом моменте возникает серьезная проблема. Телекомпании уже заплатили большие деньги за трансляцию Лиги чемпионов и Лиги Европы, а тут выясняется, что в играх не будут участвовать самые знаменитые клубы. Больше того, нужно еще раз раскошелиться, уже за трансляцию матчей с их участием. Это самый верный повод для больших судебных исков. Но самое главное, что на затею Суперлиги и ее инициаторов обрушились буквально все. То, что категорически ФИФА, всемирная футбольная ассоциация, и УЕФА – это понятно, их отодвигают от решающей роли в организации турниров и от распределения прибыли. Недовольны все, кто не связан с большими клубами, от их менеджеров и футболистов до болельщиков. Против выступили главы государств – Борис Джонсон и Эммануэль Макрон: дескать, это неспортивно. Сама по себе идея, чтобы богатые стали еще богаче, а бедные пускай думают о себе, это какая-то очень неевропейская идея. Немецкие и французские клубы отказались от авантюры наотрез.