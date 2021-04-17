Полиция завела дело на больных коронавирусом

Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана 19 апреля на территории республики выявили и задержали в общественных местах 7 больных коронавирусом. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, сотрудники полиции провели с задержанными гражданами разъяснительную беседу, затем доставили их домой с соблюдением медицинских процедур.

Полицейские проинформировали соответствующие органы здравоохранения.

В отношении четырех человек возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса Азербайджана. В настоящее время продолжаются следственные действия.

"Еще раз просим наших граждан неукоснительно соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом", - отмечается в сообщении МВД.