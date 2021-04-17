Накануне в Ясамальском районном суде под председательством судьи Вахида Гаджиева состоялось подготовительное заседание по имущественному иску против бывшего ректора БГУ Абеля Магеррамова и бывшего проректора этого университета Наби Рамазанлы.

Иск подан гражданином Исмиханом Мирзаевым.

На портале электронного суда указано, что предметом иска является спор вокруг обязательств.

«Многие годы мы занимаемся мебельным делом. И до сих пор не можем получить деньги за свою работу», - коротко прокомментировал журналистам истец.