В Набрани накрыли плантацию конопли
Сотрудники Яламинского отделения Хачмазского отдела полиции провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств и культивированию наркосодержащих растений. Об этом сообщили haqqın.az в Губинской региональной группе пресс-службы МВД.
Согласно сообщению, в результате проведенной сотрудниками полиции операции задержан житель поселка Набрань Руслан Ханбабаев, подозреваемый в культивировании наркосодержащих растений.
При осмотре двора его дома были обнаружены и изъяты в двух упаковках героин, в одной - опиум и целлофановые мешки с семенами конопли, в пластиковых контейнерах и поддонах, расположенных на приусадебном участке, 428 саженцев конопли, выращенной с помощью специальной агротехники.
Проводится расследование.