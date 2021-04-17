В связи с этим бренд на своей странице обратился к подписчикам с вопросом: «Почему вы подписаны на Kontakt Home?» В опросе, где приняли участие более тысячи подписчиков, большинство ответов были такими:

Количество подписчиков Kontakt Home , одной из ведущих розничных сетей Азербайджана, в Instagram превысило полмиллиона. Таким образом, Kontakt Home стал первым брендом среди торговых сетей , достигшим отметки в полмиллиона.

- Чтобы быть в курсе технологических новинок;

- Из-за подробных видеообзоров о товарах;

- Чтобы быть в курсе акций и скидок;

- Ради развлекательных и интересных роликов.

Можно сказать, что сеть смогла привлечь внимание подписчиков в социальных сетях не только доступными предложениями, но и интересным контентом.

Kontakt Home продолжает радовать своих подписчиков. Так, сеть на официальной странице в Instagram объявила призовой конкурс «в честь полмиллиона». Призовой фонд составляет 3 000 манатов. Чтобы ознакомиться с условиями конкурса, перейдите на страницу Kontakt Home в Instagram.

Отметим, Kontakt Home является эксклюзивным дистрибьютором мировых брендов, таких как Dyson, Electrolux, WAHL, Toshiba, Black & Decker, Hoffmann в Азербайджане, официальным дистрибьютором более 30 международных брендов: Samsung, LG, Bosch, Huawei, Realme, Sony, Panasonic, BQ, Sonorous, Elari, Thomas, Beurer, Karcher, H Gala, Cassore, Simge, а также официальным центром продаж бренда Apple.

В настоящее время сеть насчитывает 29 магазинов по всей стране и интернет-магазин kontakt.az.

Как всегда, так и в этот раз Kontakt – Радует!