«Покупаю сегодня лекарство, а там инструкция на азербайджанском», - написала 19 апреля вечером на своей странице в Facebook пользователь Кара Аветисян.

Как пишет издание VERELQ, между Арменией и Азербайджаном нет отношений, и появление лекарственных средств с азербайджанской маркировкой в аптечной сети Еревана является нарушением требований армянского законодательства по регистрации и маркировке лекарств.

«Можно предполагать, что лекарство попало в аптеку в Армению контрабандным путём», - отмечает источник.