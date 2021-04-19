Еще у одной группы лиц из-за истечения срока инвалидности, установленного в предыдущие периоды по военным причинам, или у которых были обнаружены недостатки и противоречия в документах об инвалидности, была проведена визуальная экспертиза с их участием для повторной оценки инвалидности. Об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда.

Визуальные осмотры проводятся комиссией, которая состоит из представителей соответствующих учреждений. Обеспечивается прозрачность и объективность экспертиз, проводятся видеосъемки. Наряду с членами комиссии на экспертизы приглашаются представители Института гражданских обществ.

Было принято решение о продлении инвалидности нескольких лиц, у которых проводилось обследование. Однако в документах по инвалидности отдельных лиц были обнаружены противоречия в отношении их состояния здоровья. Также установлено, что составленные в свое время диагнозы заболеваний, а также текущее состояние здоровья не создают оснований для назначения инвалидности.

Отметим, что важнейшим принципом в деятельности комиссии является проведение назначений инвалидности лицам, действительно имеющим инвалидность, достигшим совершеннолетия, отмена неправильных, необоснованных назначений инвалидности по военным причинам, полное обеспечение прозрачности и объективности в определении инвалидности по военным причинам.