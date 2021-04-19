Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Джалилабадского РОП задержали водителей, грубо нарушивших правила и создавших серьезную угрозу пешеходам и другим участникам дорожного движения, сообщили в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, жители Джалилабадского района Т.Фатуллаев, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-21011 и не имевший прав на вождение, и И.Аббасов, который управлял автомобилем ВАЗ-2106, совершали опасные для транспортных средств, а также пешеходов маневры.

Нарушители были задержаны и доставлены в районный отдел полиции. Составленные в отношении них административные протоколы направлены в Джалилабадский районный суд для рассмотрения.

Решением районного суда оба задержанных оштрафованы на 500 манатов. Более того, нарушителей лишили водительских прав на год.