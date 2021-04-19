МЧС оценило ситуацию с противопожарной безопасностью в медучреждениях видео
Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провела контрольные рейды в ряде медицинских учреждений в Азербайджане.
Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МЧС, рейды проведены для своевременного выявления и устранения недостатков в связи с пожарной безопасностью в учреждениях, в том числе в связи с возможностью беспрепятственного передвижения по пожарному выходу, особенно ночью, а также оценивания технического состояния средств по борьбе с пожарами, усовершенствования знаний сотрудников в плане защиты жизни и здоровья людей при пожарах.