Ильхам Алиев в Гаджигабуле обновлено 14:40
В Гаджигабуле сдана в эксплуатацию 110/35/10-киловольтная подстанция «Гарасу». Как сообщает АзерТАдж, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.
Председатель Открытого акционерного общества «Азеришыг» Вугар Ахмедов проинформировал главу государства об условиях, созданных на подстанции.
* * * 12:50
В Гаджигабульском районе состоялась презентация агропарка ООО Aqro Dairy. Как сообщает АзерТАдж, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.
* * *
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Гаджигабульский район. Как сообщает АзерТАдж, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Гаджигабул, возложил к нему цветы.
Глава Исполнительной власти Гаджигабульского района Рустам Халилов проинформировал президента Ильхама Алиева о проделанной в районе работе.
Также сообщается, что состоялось открытие Гаджигабульского промышленного квартала, в котором принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Главу государства проинформировали о предприятиях, расположенных в промышленном квартале.
Кроме того, в рамках поездки в Гаджигабул президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии в связи со сдачей в эксплуатацию после реконструкции автодороги Гаджигабул - Муганлы. Глава государства был проинформирован о технических показателях дороги протяженностью 11,5 км.
Президент Ильхам Алиев также ознакомился с хлопковым полем площадью 10 гектаров фермера Эльшана Халилова на территории села Мейниман Гаджигабульского района. Глава государства посмотрел процесс начала посева хлопка на земельном участке.