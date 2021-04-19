Председатель Открытого акционерного общества «Азеришыг» Вугар Ахмедов проинформировал главу государства об условиях, созданных на подстанции.

В Гаджигабуле сдана в эксплуатацию 110/35/10-киловольтная подстанция «Гарасу». Как сообщает АзерТАдж, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

В Гаджигабульском районе состоялась презентация агропарка ООО Aqro Dairy. Как сообщает АзерТАдж, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Гаджигабульский район. Как сообщает АзерТАдж, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Гаджигабул, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Гаджигабульского района Рустам Халилов проинформировал президента Ильхама Алиева о проделанной в районе работе.

Также сообщается, что состоялось открытие Гаджигабульского промышленного квартала, в котором принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Главу государства проинформировали о предприятиях, расположенных в промышленном квартале.

Кроме того, в рамках поездки в Гаджигабул президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии в связи со сдачей в эксплуатацию после реконструкции автодороги Гаджигабул - Муганлы. Глава государства был проинформирован о технических показателях дороги протяженностью 11,5 км.

Президент Ильхам Алиев также ознакомился с хлопковым полем площадью 10 гектаров фермера Эльшана Халилова на территории села Мейниман Гаджигабульского района. Глава государства посмотрел процесс начала посева хлопка на земельном участке.