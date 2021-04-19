Для оказания психологической помощи ветеранам и семьям шехидов при Минздраве действуют психологические центры. Что входит в задачи подобных центров? Какую помощь им удалось оказать ветеранам войны? На эти и другие вопросы в интервью haqqin.az отвечает руководитель Центра психического здоровья Минздрава Фуад Исмаилов.

- Начали ли уже работать эти центры?

- В настоящий момент все центры и в Баку, и в регионах уже приступили к своей деятельности. Этому предшествовала большая работа, которую удалось завершить в течение двух месяцев с момента выхода решения Кабинета министров. Как вы знаете, руководствующая роль в реализации этого решения была поручена Министерству здравоохранения. Министерством здравоохранения, в свою очередь, была создана координационная группа во главе с Центром психического здоровья. Был разработан план действий, включавший отбор специалистов, выбор учреждений, проведение тренингов, разработку электронной базы данных, координацию работы с другими государственными структурами и систему отчетности. За это время было проведено большое количество встреч с представителями Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного агентства по медицинскому страхованию, Министерства труда и социальной защиты населения и других организаций. Благодаря проделанной работе с 15 марта центры психологической помощи для ветеранов и семей шехидов приступили к оказанию помощи.

- Какие регионы обслуживают центры психологической помощи?

- Центры психологической помощи созданы на базе амбулаторных отделений центральных районных больниц городов Агдам, Шеки, Ширван, Лянкяран и Губа. В Гяндже центр находится в 6-й поликлинике, в Сумгаите – в поликлинике №3. В Баку центры психологической помощи функционируют на базе Учебно-терапевтической клиники Медицинского университета, в поликлинике №7 Хатаинского района, поликлинике №16 Ясамальского района и объединенной городской больнице №19 в Гарадагском районе. Кроме того, специалисты нашего Центра психического здоровья активно участвуют в оказании психологической помощи. Работа всех центров построена по территориальному принципу, т.е. каждый центр оказывает помощь ветеранам, проживающим в близлежащих районах.

- Как можно обратиться за помощью?

- Помощь оказывается любому обратившемуся ветерану или члену семьи шехида. Также они могут быть направлены различными структурами. Например, они могут направляться службой 112 МЧС. Также направления осуществляют районные поликлиники, социальные службы и другие организации.

- Сколько ветеранов в настоящее время получают помощь?

- В данный момент различными учреждениями еженедельно оказывается помощь около 500 ветеранам. Примерно 2/3 из них составляют первичные обращения, 1/3 – повторные.

В соответствии с современными принципами, психологическая помощь разделяется на три вида – экстренная или первичная психологическая помощь, которую оказывают специалисты МЧС; среднесрочная помощь – ее оказывают структуры Минздрава и TƏBİB; и долгосрочная помощь, которая включает психосоциальную реабилитацию. Эту помощь оказывают учреждения Министерства труда и социальной защиты населения.

- Какие планы на будущее?

- Мы ожидаем, что с течением времени и в процессе активного оказания помощи и выздоровления пациентов потребность в ней будет снижаться. Т.е. число ветеранов, нуждающихся в психологических вмешательствах, станет гораздо меньше. В то же время останется какая-то часть ветеранов, которым нужна долговременная психологическая поддержка. Кроме того, не думаю, что по мере уменьшения числа ветеранов, получающих помощь, наши специалисты останутся без работы. В обществе есть много людей, сталкивающихся с психологическими проблемами. В перспективе созданные центры будут активно участвовать в оказании помощи этим людям. На мой взгляд, не только в крупных городах, но и в каждом районе страны должны быть созданы центры психологической помощи. Это требование соответствует международному опыту.