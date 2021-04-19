Германия выделит €1,6 млрд на исследования коронавируса

Министерство образования и научных исследований ФРГ планирует выделить порядка 1,6 млрд евро на исследования коронавирусной инфекции. Эта сумма является дополнением к уже выделенным правительством на исследования в области здравоохранения 2,9 млрд евро в 2020 году, пишет ТАСС.

Около 627 млн из этой суммы предназначаются для компаний, занимающихся разработкой COVID-вакцин, - BioNTech и CureVac.

Тем временем в США ученые испытывают новый эффективный препарат от COVID. Он снижает уровень коронавируса у заболевших и предотвращает поражение легких.