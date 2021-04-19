Меркель заявила, что критикует Путина в личных беседах

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в личных разговорах с президентом России Владимиром Путиным открыто высказывает критику в его адрес и касательно определенных вещей, с которыми не согласна.

"Что касается Владимира Путина, я скажу своими словами: если речь заходит о критике относительно него, то я не скрываю это, но говорю также в личных разговорах", - сказала канцлер во вторник, обращаясь по видеосвязи к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.

Меркель подчеркнула, что "согласна не со всем, что происходит в России", указав, прежде всего, на проблему соблюдения прав человека.