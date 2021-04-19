АФФА выступила против европейской Суперлиги

"Мы верны действующему уставу ФИФА и УЕФА и призываем проводить все футбольные соревнования в рамках международно признанных законов и соблюдать спортивные принципы, - говорится в заявлении АФФА. - В сложившейся ситуации мы солидарны с УЕФА и однозначно поддерживаем Европейский футбольный союз. АФФА категорически против любой сепаратистской деятельности".

Напомним, 12 клубов («Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Милан», «Интер») объявили о создании нового турнира – Суперлиги. В ответ на это УЕФА заявил, что клубы и футболистов, которые примут участие в новом проекте, ждет дисквалификация.