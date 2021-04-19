Начинается суд над бывшим главой Кюрдамира

Завершилось следствие по уголовному делу в отношении бывшего главы Исполнительной власти Кюрдамирского района Джейхуна Джафарова и других должностных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий было установлено, что Дж.Джафаров, который занимал должность главы ИВ Кюрдамирского района с 16 апреля 2014 года по 20 августа 2020 года, вступив в сговор со своим первым заместителем Таджеддином Новрузовым, завотделом по работе с органами территориального управления и местного самоуправления Аппарата главы ИВ Натигом Керимовым и другими, злоупотребляя служебными полномочиями, неоднократно присваивал крупные суммы денег, принадлежащие различным подведомственным структурам. Он также получал взятки от действующих на территории района здравоохранительных, образовательных и других госучреждений, ряда частных предприятий, совершал другие незаконные действия.

На основании собранных по делу доказательств Дж.Джафарову, Т.Новрузову и Н.Керимову были предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору), 311.3.2 (неоднократное получение взятки) и др. УК Азербайджана. В отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе следствия также были выявлены другие члены преступной группы, причастные к коррупционным преступлениям: начальник управления по озеленению Кюрдамирского района Эмин Садыгов, начальник участка эксплуатации жилого фонда Сарвар Мамедов, директор комбината коммунальных предприятий Мухаммедали Сурхаев, директор ЦРБ Эйнулла Новрузов, главврач этого же медицинского учреждения Мухаммед Мусаев, а также заведующий отделом образования района Матлаб Аллахвердиев и главный бухгалтер Раджаб Гусейнов были привлечены к уголовной ответственности по статьям 179.3.2 (присвоение средств в особо в крупном размере), 313 (служебный подлог) и др. В отношении обвиняемых решением суда избрана мера пресечения, не связанная с арестом.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу было обеспечено возмещение части причиненного материального ущерба, в целях обеспечения частичной конфискации по решению суда был наложен арест на принадлежащее обвиняемым недвижимое имущество.

Обвинительный акт по уголовному делу направлен на рассмотрение в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям.