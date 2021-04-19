«Когда нет уважения к суверенитету и территориальной целостности государств, как в случае с Нагорным Карабахом, должны применяться нормы международного права», - заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы посредством видеоконференции, сообщает haqqin.az.

«Важно соблюдать законы, принятые совместно. Эти законы должны применяться в случае угрозы миру. Эти законы должны применяться, когда нет уважения к суверенитету и территориальной целостности государств. Можно привести пример Нагорного Карабаха. В это время Совет Европы должен играть важную роль. Все институты Совета Европы должны сотрудничать друг с другом в этом деле», - сказала канцлер Германии.

Канцлер Германии Ангела Меркель также заявила, что ситуация в Нагорном Карабахе, Беларуси, на востоке Украины, в Крыму и других регионах вызывает у нее обеспокоенность.

«Если посмотреть на внешние границы Европы, то нам станет очевидно, что и сегодня мир и безопасность, стабильность и процветание не являются чем-то самим собой разумеющимися. Ситуация в Белоруссии, на востоке Украины и в Крыму, в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и, конечно, в Сирии и Ливии более чем тревожная», - сказала она в видеообращении к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Выступление канцлера Германии смотреть с 13-й минуты: