Синоптики прогнозируют ветер и предупреждают метеозависимых людей

В среду, 21 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Прогнозируется умеренный южный ветер, который в течение дня сменится на порывистый северо-западный, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии.

Температура воздуха на Апшероне составит ночью 12-14, днем 18-23, в Баку ночью 12-14, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 65-70%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди, град, западный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит 13-18, днем 25-30, в горах ночью 10-15, днем 17-22 градуса тепла.

21 апреля на Апшеронском полуострове ожидается усиление ветра хазри, что в основном неблагоприятно для некоторых метеочувствительных людей.