Чехия прекратила переговоры с Россией на тему закупок вакцины. Вместо этого Чехия сконцентрируется на препаратах от коронавируса, одобренных Европейским агентством лекарств.

В свете крупного дипломатического скандала между Россией и Чехией, который поставил оба государств в состояние напряженности, из Праги прозвучало ожидаемое заявление: правительство этой страны не будет закупать российскую вакцину от коронавируса. Об этом вчера заявил вице-премьер, глава министерства внутренних дел и исполняющий обязанности министра внешнеполитического ведомства Ян Хамачек.

По мнению Хамачека, российская вакцина перестала быть предметом переговоров в свете происходящих событий на линии Прага — Москва, и не будет использоваться в Чехии. С этой точкой зрения согласен и бывший министр здравоохранения, советник президента Милоша Земана Роман Примула.

Хамачек подчеркнул, что в нынешней ситуации единственный путь для Чехии - сконцентрироваться на вакцинах, прошедших сертификацию в Европейском агентстве лекарств (EMA).

Именно в понедельник новый министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер на заседании правительства сказал, что его ведомство обратилось к россиянам за полной документацией, которая необходима для возможной выдачи разрешения на использование прививки в Чехии, но до сих пор от России ничего не было получено.

Как известно, Ян Хамачек собирался в понедельник отправиться в Москву, чтобы провести переговоры на предмет поставок вакцины в Чехию, в случае получения согласия от ЕMA на применение «Спутника V» в странах Евросоюза.

Комментаторы в Чехии раскритиковали такое намерение вице-премьера в связи с существующим напряжением вокруг Украины. Они обратили внимание, что поездка была запланирована в момент, когда правительство покинули два противника российской вакцины — министр здравоохранения Ян Блатны и министр иностранных дел Томаш Петжичек. А в пятницу на поездку Хамачека в Москву не согласился премьер Андрей Бабиш.

После высылки 20 чешских дипломатов из Москвы, Ян Хамачек назвал планы по поездке в Москву «дымовой завесой», чтобы дать возможность послу Чехии в России приехать в Прагу и втайне поведать ему о предстоящей высылке российских дипломатов. Он отметил, что такой его план одобрили депутаты из палаты по иностранным делам парламента. Бабиш, в свою очередь, заявил, что о таком пояснении Хамачека ничего не знает, а просто запретил тому ехать в Москву.

Дипломатический скандал и закупки вакцины — политика и пандемия вновь сплелись неожиданным образом. Вот так и бывает, когда вакцина становится инструментом в достижении целей на поле, далеком от медицины.