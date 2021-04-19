Метод использует микроскопические шайбы диаметром 0,04 миллиметра, с узорами, напоминающими штрих-коды. На них размещаются субстанции, которые начинают излучать свет, как только входят в контакт с генами, характерными для отдельных мутаций. Потом специальное устройство автоматически определяет, какие шайбы засветились.

Пока многие страны вкладывают миллиарды в исследования новых штаммов коронавируса, в Японии уже объявили о сенсационной разработке. Ученые этой страны сообщили о технологии, которая позволяет при использовании исключительно одного теста обнаружить 100 разных мутаций коронавируса SARS-CoV-2. Об этом открытии сообщила общественная вещательная станция NHK.

При использовании множества таких микро-шайбочек, лишь один такой тест сразу может быть одновременно проверен на наличие более 100 различных мутаций коронавируса, подчеркивает NHK.

Авторы изобретения утверждают, что с помощью именно одного теста можно установить, находится ли в данном образце британский, южноафриканский или какой-либо другой вариант коронавируса.

- Мутации коронавируса становятся все более сложными, что вызывает потребность быстрого обнаружения растущего числа новых вариантов этого вируса, - так оценил результаты исследования и открытия прорывной технологии один из ее авторов и член группы профессор, доктор медицинских наук 60-летний Кадзухиро Татеда из департамента микробиологии и инфекционных заболеваний университета Тохо в столице Японии — Токио.

Он известен не только многими научными работами, но и тем, что точно знает секрет успеха его страны в обуздании пандемии в прошлом году.

Власти Японии, после консультаций со специалистами-инфектологами и эпидемиологами, поставили перед населением, в прошлом году в феврале, после первой зафиксированной смерти от Covid-19, правило «трех C» - Closed spaces, Crowded spaces и Close-contact. То есть, закрытые пространства, переполненные пространства и близкие контакты были исключены из прежнего, привычного порядка поведения граждан страны.

Вместе с другими мерами эпидемиологической обстановки это дало свой результат в стране, где дисциплина является чертой национального характера.

Несомненно, в этом есть и заслуга профессора К. Татеда. Новое достижение японских ученых в виде технологии тестирования дает миру шанс на более быстрое возвращение к докоронавирусной жизни.