И Сардар Джалалоглу подцепил коронавирус

Председатель Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу вместе с членами семьи заразился коронавирусом. Об этом в интервью местным СМИ заявил сам Джалалоглу.

Глава партии отметил, что вместе с членами семьи он около 10 дней лечился в домашних условиях, однако после резкого ухудшения состояния здоровья они были госпитализированы.

"Нас лечили в клинике около десяти дней. Сейчас мы дома. Можно сказать, все выздоровели. Однако из-за остаточных признаков продолжаем принимать некоторые лекарства и витамины", - сказал политик, выразив удовлетворение условиями, в которых его лечили в клинике.