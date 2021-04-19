20 апреля на территории Зангиланского района на границе с Арменией приступила к служебно-боевой деятельности новая воинская часть. Об этом haqqın.az сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС).

Согласно сообщению, на церемонии, организованной в связи с этим событием, заместитель начальника Государственной пограничной службы, командующий Пограничными войсками генерал-лейтенант Араз Мамедов передал личному составу поздравление начальника Государственной пограничной службы генерал-полковника Эльчина Гулиева по случаю начала деятельности новой воинской части.

Было отмечено, что после восстановления территориальной целостности Азербайджана за короткий срок была организована служебно-боевая деятельность воинских частей на этих территориях, и это имеет большое значение для охраны освобожденных государственных границ.

В завершение мероприятия была награждена группа военнослужащих, отличившихся в служебной деятельности.