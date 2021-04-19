Минэкологии предупреждает о нестабильной погоде

Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана сделала предупреждение с предстоящими нестабильными погодными условиями.

Как сообщили в Службе, с полудня 21 апреля до полудня 23 апреля в Баку и на Апшеронском полуострове северо-западный ветер усилится до 15-20, временами до 23-28 м/с.

В некоторых северных и западных районах Азербайджана с 21 апреля и до вечера 23 апреля ожидаются грозы, временами дожди, местами ливни, град. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. В реках возможно повышение уровня воды.