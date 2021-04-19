ВОЗ: некоторые штаммы COVID могут быть неуязвимы для вакцин

Научные данные говорят о том, что некоторые из мутаций COVID-19 могут быть значительными и не поддаваться вакцинам, заявили РИА Новости в офисе ВОЗ в России со ссылкой на оценку от Европейского бюро ВОЗ.

"Вакцинация является важным средством, помогающим снизить передачу вируса, и чем больше времени уходит на вакцинацию наиболее подверженных риску людей во всем мире, тем больше возможностей мы даем вирусу для изменения и мутаций. Научные данные свидетельствуют о том, некоторые из этих мутаций могут быть значительными и вызывать уклонения от действия вакцин", - говорится в заявлении.

В организации добавили, что во всех странах необходимо снизить передачу вируса, "поскольку она сама по себе не будет уменьшаться без применения активных мер". Во всех странах надо снизить скорость распространения инфекции, потому что она не уменьшится сама по себе, и для этого нужны меры. В большинстве стран сохраняется очень высокий уровень передачи вируса, отметили в ВОЗ.