У МИД Турции новый официальный представитель
Новым пресс-секретарем Министерства иностранных дел Турции назначен посол Танжу Билгич. Об этом сообщает Главное управление информации при МИД Турции.
Ранее должность пресс-секретаря МИД Турции занимал Хами Аксой.
Билгич уже приступил к исполнению своих обязанностей.
Танжу Билгич окончил факультет политических наук Университета Анкары, с 1995 года работает в МИД Турции. В структуре внешнеполитического ведомства Турции занимал различные должности. В 2016-2021 годах возглавлял турецкую дипмиссию в Белграде.