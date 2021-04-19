Врач назвал вирус, вызывающий рак

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о вирусе папилломы человека, вызывающем 70% всех случаев онкологических заболеваний, и назвал способ защититься от него.

В эфире канала «Россия1» медик рассказал о нескольких видах новообразований и отдельно выделил папиллому. Мясников объяснил, что это признак инфекционного заболевания, проявляющегося в виде наростов на коже. Его вызывает вирус папилломы человека.

«Вас волнуют образования на коже, и абсолютно не волнует рак шейки матки, который вызывается вирусом папилломы человека, только другими разновидностями», — сказал врач.

Он пояснил, что 16 и 18 типы этой инфекции становятся причиной 70% всех случаев рака. Речь, в частности, идет о раке шейки матки, полового члена, анального отверстия, горла и других. Мясников призвал защищаться от инфекции доступным способом — прививаться, подчеркнув при этом, что вакцина доступна и мальчикам, и девочкам. Он уточнил, что вакцина позволяет защититься, как от видов, вызывающих только новообразования на коже, так и от тех, что грозят онкологическими болезнями.

Медик рассказал, что в 2019 году от рака шейки матки умерли около трехсот тысяч женщин, и добавил, что этого можно было избежать, если бы они прививались от вируса папилломы.