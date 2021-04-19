Икрам Нур, автор haqqin.az, Тегеран 16:01

На минувшей неделе в Тегеране состоялись переговоры министров иностранных России и Ирана. Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы двусторонних отношений. В Иране стремились придать визиту Сергея Лаврова максимальную значимость, презентуя это событие как минимум равное недавнему приезду в Тегеран министра иностранных дел Китая Ван И. Того самого, после которого было объявлено о подписании некоего «Соглашения о стратегическом партнёрстве» между ИРИ и КНР.

Ожидание иранской стороны не оправдались – Лавров сказал много приятных иранцам слов, но итогом его визита стало подписание договора… о создании культурных центров двух стран на территории друг друга. Ну, ещё было объявлено, что Москва и Тегеран подготовят соглашение по сотрудничеству в сфере биобезопасности. Достаточно скромно. И, нужно признать, иранцы не скрывают своего разочарования, о чём и не стесняются высказываться на страницах местных газет. Делая это, правда, с определённой осторожностью, избегая критических выпадов – но неприкрытое разочарование вполне ощутимо. Хотя нужно отметить, что Москва продемонстрировала своё постоянство в принципиальнейших для Тегерана вопросах – о необоснованности санкций со стороны США и необходимости возвращения к ядерной сделке 2015 года, из которой Америка вышла в одностороннем порядке. Понятно, что руководству Ирана нужно от Москвы много больше – расширение экономического сотрудничества и интенсивных контактов в сфере ВТС, не говоря уже о разрешении противоречий в Сирии и вокруг сложившейся после блестящей победы Азербайджана новой геополитической и геоэкономической ситуации на Южном Кавказе. Но дипломатия – это искусство возможного. И ожидания Тегерана, что он является стратегическим активом Москвы, а потому имеет право на сверхвнимательное к себе отношение, с удовлетворением всяческих иранских «хотелок», представляются, дипломатично выражаясь, несколько необоснованными. Актив-то он актив, но с изрядным налетом токсичности для России. А потому предполагает крайне взвешенное к себе отношение. Примерно такое же, какое демонстрирует и Китай. Особенно после недавней истории с попытками приобретения иранцами 36 многоцелевых истребителей J-10C, на данный момент остающихся самыми дешевыми боевыми самолетами в своей категории.