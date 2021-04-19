Москва высылает двух болгарских дипломатов

Россия высылает двух болгарских дипломатов. Это первый секретарь консульской службы посольства Болгарии в Москве и первый секретарь службы по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии. Они объявлены персонами нон грата и должны покинуть Россию в течение 72 часов, сообщает МИД РФ.

В заявлении российского МИД отмечается, что 20 апреля посол Болгарии был приглашен в министерство, где ему вручили ноту об объявлении двух дипломатов персонами нон грата и их высылке.

«Данная мера является ответом на принятое в марте сего года болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата двоих сотрудников посольства России в Софии», — цитирует Росбалт заявление российского МИД.