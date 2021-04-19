Федерация футбола Турции объявила план подготовки национальной команды к чемпионату Европы, который стартует 11 июня. Как известно, два из трех матчей групповой стадии сборная Турции проведет на Бакинском Олимпийском стадионе.

Подготовку к Евро-2020 турки начнут 17 мая, собравшись в Анталье. 27 мая команда на стадионе «Оба» в Аланье примет в товарищеском матче сборную Азербайджана, а 31 мая в Анталье сыграет с Северной Ирландией.

2 июня турецкие футболисты отправятся на сборы в Германию и уже на следующий день в Падерборне проведут последний перед Евро товарищеский матч с Молдовой.

10 июня подопечные Шенола Гюнеша вылетят в Рим. 11-го числа в матче открытия чемпионата Европы они встретятся с Италией.

12 июня сборная Турции прилетит в Баку. Команда поселится в отеле Fairmont. 16 июля представители братской страны сыграют с Уэльсом, а 20 июня – со Швейцарией. Оба матча начнутся в 20:00.

В случае выхода из группы 21 июня сборная Турции вернется в Германию. Матч 1/8 финала команда может провести в промежутке между 26 и 29 июня в Лондоне, Амстердаме, Бильбао, Бухаресте или Глазго. Четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля в Баку, Мюнхене, Санкт-Петербурге и Риме. Ну а полуфиналы и финал примет Лондон.

Напомним, что 12 июня в Баку также состоится матч между Уэльсом и Швейцарией. Все эти команды выступают в группе «А». Азербайджан гарантировал УЕФА, что в условиях пандемии сможет принять 50 процентов зрителей от вместимости арены. Таким образом, Бакинский Олимпийский стадион в ходе игр Евро-2020 смогут посетить около 35 тысяч болельщиков. Среди них могут быть и иностранные болельщики – Азербайджан облегчил въезд в страну гражданам Турции, Швейцарии и Великобритании.