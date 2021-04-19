Минтруда привлекает людей в программу самозанятости

Если в 2017 году, когда началась реализация программы самозанятости, в программу были вовлечены всего 1 172 человека, то в 2018 году этот показатель составил 7 267 человек, в 2019 году - 10 716 человек, а в 2020 году - 12 548 человек.

Цель в 2021 году - привлечь к программе самозанятости 16 тысяч человек. Это означает, что число вовлеченных в программу в течение года увеличится в 13,6 раза по сравнению с 2017 годом.