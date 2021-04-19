Саакашвили заявил, что к осени вернется в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернется на родину к выборам в местные органы власти, которые должны состояться в октябре.

"Я хочу сообщить о своем решении. Я, Михаил Саакашвили, заранее приеду в Грузию до этого референдума (выборы в местные органы власти). ...Я обязательно буду непосредственным участником этого процесса", - сказал Саакашвили во вторник в ходе видеообращения к своим сторонникам, сообщает ТАСС.

Он пояснил, что называет предстоящие выборы референдумом, поскольку в соглашении между властью и оппозицией содержится условие по уровню поддержки правящей партии в ходе голосования. При его невыполнении должны быть назначены досрочные выборы в парламент в 2022 году.