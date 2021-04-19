За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 2 197 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 1 946 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана во вторник, 20 апреля.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 34 человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 303 858 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 267 485 человек благополучно прошли лечение, 4 203 пациента клиник скончались.

Лечение 32 170 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

Всего в Азербайджане проведено 3 128 656 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 13 777 - за минувшие сутки.