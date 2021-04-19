2021 год: Халг Банк подвел итоги первого квартала
Согласно финансовым показателям на 31 марта 2021 года, общие активы Халг Банка составили 2,130 млрд манатов. На отчетный период объем выданных клиентам кредитов составил 1,412 млрд манатов, депозитный портфель - 1,364 млрд манатов.
За первый квартал текущего года Халг Банк получил чистую прибыль в объеме 4,7 млн манатов. Совокупный капитал банка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2,45% (10,2 млн манатов) и составил 426,970 млн манатов. По основным финансовым показателям Халг Банк сохраняет свои позиции в банковском секторе и находится в тройке крупнейших частных банков страны.
В середине апреля текущего года международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинг Халг Банка по долгосрочным обязательствам в местной и иностранной валюте на уровне В2, повысив на две ступени прогноз по рейтингу до уровня «позитивный».
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