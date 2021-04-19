2021 год: Халг Банк подвел итоги первого квартала

За первый квартал текущего года Халг Банк получил чистую прибыль в объеме 4,7 млн манатов. Совокупный капитал банка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2,45% (10,2 млн манатов) и составил 426,970 млн манатов. По основным финансовым показателям Халг Банк сохраняет свои позиции в банковском секторе и находится в тройке крупнейших частных банков страны.

В середине апреля текущего года международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинг Халг Банка по долгосрочным обязательствам в местной и иностранной валюте на уровне В2, повысив на две ступени прогноз по рейтингу до уровня «позитивный».

О продуктах, услугах и кампаниях банка подробнее можно узнать на корпоративном сайте www.xalqbank.az, или в Информационном центре, по номеру 138.