ESPN: УЕФА не исключит участников Суперлиги из Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на этой неделе не планирует исключать клубы, объявившие об участии в европейской Суперлиге, из полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает ESPN.

Полуфинальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы запланированы на следующей неделе. Из восьми оставшихся участников еврокубковых матчей пять клубов входят в число основателей Суперлиги. В полуфиналах Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Челси», а «Пари Сен-Жермен» - с «Манчестер Сити». В 1/2 финала Лиги Европы «Вильярреал» сыграет с «Арсеналом», а «Манчестер Юнайтед» – с «Ромой».

В случае исключения «Реала», «Челси» и «Ман Сити» из Лиги чемпионов их могли бы заменить неудачники четвертьфиналов - «Бавария», «Порту» и «Боруссия». Второй вариант – досрочное объявление «ПСЖ» победителем Лиги чемпионов. Но, скорее всего, УЕФА ни прибегнет ни к тому, ни к другому варианту, оставив все как есть.

Напомним, в ночь на понедельник 12 клубов – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус» - объявили о создании нового европейского турнира - Суперлиги.

УЕФА в понедельник объявил, что не будет допускать до чемпионатов Европы и мира игроков, выступающих в Суперлиге. Кроме того, УЕФА хотел отстранить клубы-участники Суперлиги от своих турниров.

Во вторник глава УЕФА Александер Чеферин призвал клубы, которые решили создать Суперлигу, изменить свое решение.

Ранее член исполкома УЕФА Йеспер Меллер заявил, что ожидает, что «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси» в пятницу будут исключены из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов на внеочередном заседании.