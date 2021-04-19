Ровшана Акперова оставили в тюрьме

В Бакинском Военном суде рассмотрено ходатайство об освобождении под домашний арест бывшего командира соединения генерал-лейтенанта запаса Ровшана Акперова. Это решение было оглашено в ходе судебного процесса под председательством судьи Джамала Рамазанова, сообщает АПА.

Согласно решению, ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест не было удовлетворено.

Напомним, генерал-лейтенант Ровшан Акперов был арестован в марте этого года. О его аресте сообщила Генеральная прокуратура. Акперов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана, по представлению Генеральной прокуратуры решением Бакинского военного суда в отношении Акперова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.