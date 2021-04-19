В церемонии приняли участие председатель Государственного таможенного комитета генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев, руководители соответствующих структур госкомитета, генеральный секретарь ВТО Кунио Микурия, директор по контролю и содействию этой структуры Пранаб Кумар Дас, руководитель администрации и персонала Ганс Питерс и другие лица.

На заседании председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев отметил, что благодаря дальновидному и успешному курсу развития, определенному общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и эффективно реализованному президентом Ильхамом Алиевым, таможенная служба Азербайджана провела ряд реформ в направлении облегчения торговли и обеспечения безопасности, в результате прозрачной политики и мер по борьбе с коррупцией достигла больших успехов.

Подчеркнув, что применение системы управления рисками UGT имеет большое значение для Госкомтаможни, Сафар Мехтиев отметил, что YHS, разработанная в целях поддержки оценки рисков в таможенном деле и позволяющая собирать, хранить и обмениваться информацией о грузах, позволит идентифицировать грузы с высоким риском и ускорить прохождение грузов с низким риском через таможенно-пограничные пункты пропуска, тем самым облегчая и обеспечивая безопасность торговли.

Председатель госкомитета также отметил, что эта система, способствующая более эффективному использованию имеющихся ресурсов, ускорению пограничных процессов, приведет к повышению привлекательности транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, проходящих через Азербайджан, и транзитного потенциала нашей страны.

Сафар Мехтиев также рассказал об эффективном сотрудничестве между Госкомтаможни и ВТО, выразив благодарность за поддержку в применении данной системы.

Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия сказал, что документ, подписанный в связи с применением YHS, также имеет значение для представляемой им структуры.

Генеральный секретарь отметил, что в сложный период, вызванный пандемией, азербайджанская таможня успешно руководит европейским регионом ВТО, проводит важную работу по налаживанию эффективных связей и передаче информации между странами-членами.

”Мы приветствуем шаги, предпринятые таможенной службой Азербайджана в области применения информационных технологий", - сказал Микурия, напомнив, что два года назад в нашей стране были проведены конференция и выставка по применению информационных технологий в таможенной системе, на которых был продемонстрирован опыт и инновационные подходы азербайджанской таможни и таможенных органов других государств в сфере ИТ.

Касаясь роли YHS в облегчении международной торговли, генеральный секретарь ВТО выразил уверенность в том, что Азербайджан, успешно внедрив эту систему, продемонстрирует миру превосходный опыт.

Затем выступившие говорили о значении YHS, его роли в легком и быстром осуществлении международной торговли.

В заключение был подписан документ, предусматривающий завершение работы, проделанной в связи с применением в Госкомтаможни системы таргетирования грузов Всемирной таможенной организации. Документ подписали председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев и глава администрации и персонала ВТО Ганс Питерс.