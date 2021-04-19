Депутат отрицает попытку сноса исторического здания в Ленкорани

Отдел информации 18:06

В социальных сетях развернулись обсуждения вокруг информации о предполагаемом сносе здания «Дома офицеров» в центре Лянкярана. В частности, о сносе объекта сообщил преподаватель городской школы №1 Ризван Шихизаде. Мужчина также призвал жителей города не оставаться равнодушными к «разрушению истории Лянкярана». Haqqin.az обратился к депутату из Лянкярана Руфату Гулиеву, с просьбой помочь разобраться в ситуации вокруг этого здания.

«Это действительно известное здание в Лянкяране. Оно хоть и было построено почти 70 лет назад, но вместе с тем не принадлежит историческому и архитектурному наследию города. В советское время в здании регулярно проводились различные концерты и другие культурные и общественные мероприятия. Но последние четверть века здание простаивало и использовалось как складское помещение», - сказал депутат. Руфат Гулиев отметил, что по имеющейся на данный момент информации, никакой речи о сносе здания нет, хотя оно и сильно обветшало. Напротив, готовится его капитальный ремонт. «По предоставленной мне информации, это здание было приватизировано неким бизнесменом в ходе открытого тендера. Новый собственник здания готовится отремонтировать его и открыть там объект социально-коммерческого назначения. Я как потомственный уроженец города Лянкяран, могу только поприветствовать этот шаг. Ведь бесхозное и обветшалое здание отремонтируют и в городе откроются дополнительные рабочие места», - сказал депутат.