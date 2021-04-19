Депутат отрицает попытку сноса исторического здания в Ленкорани
В социальных сетях развернулись обсуждения вокруг информации о предполагаемом сносе здания «Дома офицеров» в центре Лянкярана. В частности, о сносе объекта сообщил преподаватель городской школы №1 Ризван Шихизаде.
Мужчина также призвал жителей города не оставаться равнодушными к «разрушению истории Лянкярана».
Haqqin.az обратился к депутату из Лянкярана Руфату Гулиеву, с просьбой помочь разобраться в ситуации вокруг этого здания.
«Это действительно известное здание в Лянкяране. Оно хоть и было построено почти 70 лет назад, но вместе с тем не принадлежит историческому и архитектурному наследию города. В советское время в здании регулярно проводились различные концерты и другие культурные и общественные мероприятия. Но последние четверть века здание простаивало и использовалось как складское помещение», - сказал депутат.
Руфат Гулиев отметил, что по имеющейся на данный момент информации, никакой речи о сносе здания нет, хотя оно и сильно обветшало. Напротив, готовится его капитальный ремонт.
«По предоставленной мне информации, это здание было приватизировано неким бизнесменом в ходе открытого тендера. Новый собственник здания готовится отремонтировать его и открыть там объект социально-коммерческого назначения. Я как потомственный уроженец города Лянкяран, могу только поприветствовать этот шаг. Ведь бесхозное и обветшалое здание отремонтируют и в городе откроются дополнительные рабочие места», - сказал депутат.
Ситуацию вокруг здания прокомментировали и в Исполнительной власти Лянкяранского района.
«Это здание, построенное в 50-х годах прошлого века, было приватизировано на аукционе. Соответствующую информацию нам представили из Государственной службы по имущественным вопросам. Имеется проект, в котором предусмотрено проведение ремонтно-восстановительных работ. Речи о сносе здания нет. Сами подумайте, было бы выгодно предпринимателю снести и заново отстроить здание?» - сказал корреспонденту haqqin.az отказавшийся представиться сотрудник ИВ Лянкяранского района.
В Исполнительной власти также отметили, что в настоящее время новый собственник здания ведет работу по очистке территории, после чего начнутся ремонтные работы.
«Это не историческое здание. «Дом офицеров» находился на балансе Государственной службы по имущественным вопросам при Минэкономики. Если бы оно имело историческое значение, то находилось бы на балансе Министерства культуры. Здание было выставлено на аукцион со стороны Государственной службы по имущественным вопросам и находится в частной собственности», - сказали в ИВ.