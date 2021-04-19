Банк «МБА-МОСКВА» запустил новый сервис денежных переводов между Азербайджаном и Россией – Granat

Отправляйте деньги из России в Азербайджан в рублях, получайте в манатах без комиссии с использованием мобильного приложения «Granat»!

Проект реализован в рамках стратегии развития банка, которая предусматривает поддержку и обслуживание финансовых потоков между Азербайджаном и Россией на всех уровнях, а также обеспечение азербайджанцев, проживающих на территории РФ, современными финансовыми продуктами. Среди таких продуктов - сервис денежных переводов «Granat», который позволяет на максимально выгодных условиях переводить деньги из России в Азербайджан.

Комментируя запуск нового сервиса денежных переводов, в банке подчеркнули, что сервис создан, в первую очередь, для граждан Азербайджана, временно или постоянно проживающих в России, которые регулярно отправляют деньги своим близким и родным на родину. Запустив сервис «Granat», банк способствует укреплению семейных связей и материальной поддержки родных и близких, проживающих за тысячи километров.

Получить перевод в рамках сервиса «Granat» из России в Азербайджан можно в манатах, долларах США и евро. Деньги можно перевести с использованием мобильного приложения без комиссии в случае, если валюта получения отличается от валюты, в которой перевод был отправлен. Во всех остальных случаях комиссия составляет 0,9% - одна из самых выгодных среди подобных сервисов. Время перевода – от 1 минуты. Максимальная сумма переводов в течение месяца на одного клиента в рублевом эквиваленте составляет 590 тысяч. Переводы осуществляются от 500 рублей, 10 долларов США или 10 Евро.

Одним из важных преимуществ сервиса «Granat» является возможность отправки перевода в одной валюте - рублях, а получения в другой – к примеру, манатах. Конвертация валюты отправки перевода в валюту получения перевода осуществляется по курсу банка на момент совершения перевода.

Отправить перевод из России можно с банковской карты любого российского банка, предварительно скачав мобильное приложение «Granat», или наличными через отделения «Банка «МБА-МОСКВА». В Азербайджане получить перевод можно на карту или наличными в одном из 80 офисов Международного Банка Азербайджана.

Приложение позволяет легко выбирать нужную валюту, определять оптимальный вариант для перечисления денег, осуществлять переводы, отслеживать их статус, а также просматривать историю транзакций. Для отправки наличных денежных средств необходимо обратиться в любое отделение Банка «МБА-МОСКВА».

Отправляйте деньги из России в Азербайджан в рублях, получайте в манатах без комиссии с использованием мобильного приложения «Granat»!

Скачайте приложение http://onelink.to/yrd7xy

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