Американский молекулярный биолог в интервью haqqin.az: «В какой-то момент люди просто перестанут заражаться и умирать от коронавируса»

Всемирная организация здравоохранения вновь бьет в набат – инфицирование COVID-19 растет во всем мире тревожными темпами, количество новых заражений удваивается каждую неделю, общее число заболевших приближается к самому высокому показателю с начала пандемии. О размахе третьей волны коронавируса на фоне массового вакцинирования haqqin.az побеседовал с американским ученым в области биоинформатики и молекулярной биологии, директором отдела профессиональных услуг в ведущем научном издании мира Elsevier Антоном Юрьевым.

- Во всем мире развернулась прививочная кампания, а тут третья волна ковида. Медики так уверяли, что вакцинация замедлит пандемию, но количество зараженных вновь зашкаливает, странам опять приходится вводить грозящий всеми бедами экономике и все более угнетающий людей локдаун. В чем причина не особой-то эффективности вакцинации, ведь рост инфицирования продолжается?

- Здесь нет никаких противоречий. Вакцинация началась совсем недавно – где-то в январе этого года. За этот срок в мире привились очень мало людей. Поэтому процесс вакцинации пока не может остановить новую волну коронавирусной инфекции. К примеру, в Азербайджане с населением в 10 млн человек вакцинирован 1 млн 300 тыс. человек. То есть не многим более 10%, а это очень мало, чтобы остановить или замедлить распространение инфекции. Пример массовой вакцинации в Израиле показал - чтобы загнать в угол заразу необходимо привить как минимум 60-70% населения. Поэтому предотвратить третью волну было невозможно.

- Может, это все же связано с ударом, который нанесли британский и южноафриканский штаммы?

- Не думаю, что сейчас бушующий в мире ковид - это его мутировавшие британский и южноафриканский варианты. Так быстро новые варианты распространиться не могут. В целом же картина эпидемиологической ситуации в мире не говорит о том, новая волна коронавируса связана с новыми вариантами COVİD-19.

- В СМИ появилась информация об эффективности экспериментального препарата REGN-COV2, которым лечили заболевшего коронавирусом тогда еще президента США Дональда Трампа. Американская компании Regeneron Pharmaceuticals утверждает, что этот препарат дает продолжительную защиту и успешно проходит испытания на безопасность. Можно ли считать, что уже есть лекарство от ковида?

- Препарат от ковида, которым лечили Трампа, очень дорогостоящий. Это лекарство создано на основе моноклональных антител, направленных против шиповидного вирусного белка. Лекарство эффективно нацеливает иммунитет для защиты от атак вирусов и одновременно не позволяет им распространяться по всему организму. Но препараты, произведенные по этой технологии, очень дорогие. Поэтому эти лекарства не могут считаться панацеей, и показанием к его применению может быть только критическое состояние больного ковидом. А для лечения должна быть недорогая таблетка. Просто выпил лекарство, и инфекция прошла. Слишком затратная технология, требующая больших стерильных лабораторий, и автоматизировать такое производство не представляется возможным. В любом случае эти препараты не будут в массовом использовании. Но фармакологические компании продолжают поиски антиковидных лекарств. Вот Pfizer, к примеру, выделила структуру, которая хорошо связывается с белком - главной протеазой коронавируса. Сейчас идут клинические испытания, и если это лекарство окажется безопасным, то, возможно, через полгода появится эффективный препарат от ковида. Надеюсь, он будет дешевле, чем тот, которым лечили Трампа. Хотя, впрочем, для Pfizer понятие «дешевое» очень относительное.

- Директор Китайского центра профилактики заболеваний Гао Фу предлагает для повышения эффективности Sinovac, которым прививают и в Азербайджане, комбинировать эту вакцину с другими вакцинами...

- Вообще не принято комбинировать вакцины, так как обычно для иммунизации вполне хватало одной. Но в случае с ковидом использование комбинации вакцин приемлемо. Дело в том, что коронавирус обладает способностью хорошо избегать иммунитета. Комбинация вакцин может быть полезна, чтобы показать иммунитету элементы вируса с разных сторон. Чтобы иммунитет как можно больше знал различных антигенов коронавируса и научился распознавать и активировать защитную реакцию. Поэтому иногда для подготовки и усиления иммунитета дают как можно больше разных антигенов вируса. И эту цель можно достичь, совмещая две вакцины. Увеличение спектра антигенов способствует увеличению вероятности того, что иммунный ответ будет специфичен и эффективен. Каких-то предпосылок к антагонизму между вакцинами нет. Не думаю, что при инъекции одному человек двух разных вакцин может случиться какая-то нестандартная реакция.

- В статье в Spiegel врачи выдвинули версию о том, что долгожданного всеми коллективного иммунитета может и вообще не быть. Причины две: появление новых штаммов коронавирса и недостаточно долгое сохранение в организме антител. Появившийся после вакцинации иммунитет исчезнет через полгода, и человек опять будет беззащитен перед вирусом, особенно его новыми штамми. То есть защита от инфекции будет все время обнуляться, и таким образом не видать коллективного иммунитета никогда…

- Как мне кажется, Spiegel одновременно прав и не прав. Прав потому, что по наличию антител невозможно определить - есть или нет коллективный иммунитет. А не прав, потому что коллективный иммунитет обязательно сформируется. Но это будет не иммунитет антител, а Т-клеточный иммунитет. Дешевыми тестами на ковид, которые сейчас используют в мире, определить наличие Т-клеточного иммунитета невозможно. Таких массовых тестов не существуют. Поэтому мы никогда через тесты не узнаем, когда появится коллективный иммунитет. В какой-то момент люди просто перестанут болеть ковидом, количество новых заражений и смертности будет снижаться. Это произойдет, и будет означать, что в обществе появился коллективный иммунитет. Но это будет T-клеточный иммунитет, а не тот гуморальный, который в обычных поликлиниках определяют по наличию антител. Т-клеточный иммунитет сформируется у перенесших ковид, вакцинированных и тех, кто раньше, до пандемии уханьской инфекции, перенес коронавирус другого типа, хотя такой иммунитет достаточно слаб по отношению к SARS-CoV2.

- Ваш прогноз, как будет протекать пандемия в этом году.

- Думаю, что к концу 2021 года, несмотря на волны инфекции, пандемия пойдет на спад. Постепенно продолжится снижение смертности. Волны уже не будут накрывать все континенты, как это было раньше. Возможно, будут всплески инфицирования в отдельных странах в разное время. Но к концу этого года, благодаря вакцинации и формированию коллективного Т-клеточного иммунитета, пандемия пойдет на спад.