Принц Гарри написал проникновенную записку отцу

Принц Гарри написал отцу, принцу Чарльзу, «глубоко личную» записку перед тем, как прибыть на похороны своего деда, принца Филиппа. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на источники во дворце.

«Он написал очень личное и проникновенное послание, чтобы попытаться все исправить, но отношения между ними все еще остаются напряженными. Он надеялся, что все наладится, но пока этого не произошло», — отметил информатор издания. Он добавил, что после смерти принца Филиппа между всеми членами королевской семьи была заключена негласная договоренность: забыть о прошлых конфликтах и сосредоточиться на поддержке убитой горем королевы.

Источники, близкие к принцу Гарри, утверждают, что в какой-то момент он был вынужден начать писать отцу бумажные письма, так как тот перестал отвечать по другим каналам связи. Отношения герцога Сассекского с братом, принцем Уильямом также остаются напряженными, даже несмотря на то, что они немного поговорили после похорон деда.