Отдел спорта 19:55

Европейский олимпийский комитет (EOC) опубликовал на своем сайте материал, посвященный азербайджанской гимнастке Зейнаб Гумматовой. 21-летняя спортсменка входит в состав групповой команды Азербайджана, которая летом этого года выступит на Олимпиаде в Токио.

«Говорят, важно не то, сколько раз вас сбивали с ног, а то, сколько раз вы смогли подняться, - говорится в статье EOC. - По этому показателю азербайджанская гимнастка Зейнаб Гумматова выделяется особо. На протяжении своей спортивной карьеры она пережила ряд неудач, но каждый раз находила в себе силы вернуться сильнее, чем когда-либо. «Мы, женщины, можем преодолеть любые трудности», - говорит Зейнаб, добавляя, что спорт идеально подходит для целеустремленных и трудолюбивых женщин. Она начала заниматься гимнастикой в шесть лет и уже в десять была приглашена на свои первые сборы с национальной командой. К несчастью для Гумматовой, она получила травму перед сбором, но, превозмогая боль, все же приняла участие в тренировках. Несмотря на травму, она смогла произвести впечатление на главного тренера сборной Мариану Василеву, которая через два года пригласила ее в сборную уже на постоянной основе. «В целом спорт позволяет спортсменам развить очень сильный характер», - говорит Зейнаб, которая считает, что гимнастика научила ее решительности, целеустремленности, смелости, выносливости и сильному мышлению - всем тем чертам, на которые она во многом полагалась за время своей 15-летней спортивной карьеры, кульминацией которой станет ее первая поездка на Олимпийские игры летом этого года.

Зейнаб прошла долгий путь с первых дней своей карьеры в сборной, который, по ее словам, был для нее очень трудным. Из-за времени, упущенного по причине травмы, она была старше подруг по команде, что сказывалось на ее уверенности в себе и стремлении к успеху. В какой-то момент она даже подумывала уйти из спорта. Но по совету и при поддержке своего тренера Марианы Василевой передумала и решила перейти в спортивную аэробику. Однако после чемпионата мира 2017 года Гумматова решила вернуться в художественную гимнастику – ни много ни мало во взрослую групповую команду. Через год вместе с командой она выиграла бронзу на чемпионате Европы, а на чемпионате мира 2019 года сборная завоевала путевку на Олимпийские игры. В прошлом году были добыты серебро и две бронзы на чемпионате Европы, которые находятся в ее трофейном шкафу вместе с многочисленными медалями Кубка мира. Зейнаб не воспринимает свой успех как должное. Этому препятствуют череда ее травм и успешные возвращения. После попадания на Олимпиаду она снова получила травму, которая на этот раз потребовала операцию и трехмесячного перерыва. По крайней мере, так предполагали врачи. Но благодаря силе воли и желанию Гумматовой как можно скорее присоединиться к подругам по команде, готовящимся к Токио, она вернулась к тренировкам уже через шесть недель после операции.