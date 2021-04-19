Первая медаль Азербайджана на чемпионате Европы по борьбе

Сегодня на чемпионате Европы по борьбе в Варшаве разыгрываются первые пять комплектов медалей среди вольников.

У Азербайджана сегодня есть шанс завоевать награды во всех пяти весах – одно золото и четыре бронзы.

Первым на ковер в весовой категории до 57 кг вышел Афган Хашалов. Его соперником был белорус Арьян Цютрин из Беларуси. Поединок завершился со счетом 2:2, но благодаря результативному последнему действию бронза досталась нашему спортсмену.

Также за бронзу сегодня поборются Али Рагимзаде (65 кг), Рашад Юсифли (79 кг) и Шамиль Зубаиров (97 кг). А Туран Байрамов (65 кг) оспорит золото.