Ильхам Алиев об очередном военном преступлении Армении

«Армянская сторона не предоставляет нам минные карты. Хотя мы точно знаем, что эти карты у них есть. Тем самым Армения совершает очередное военное преступление», - сказал сегодня президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, сообщает АзерТАдж.

Глава государства подчеркнул, что более 100 мирных жителей получили ранения и погибли, так как после окончания войны не были переданы карты минных полей.

«Работа в этом направлении будет продолжена. Закупается новое оборудование, дано распоряжение об увеличении штатных единиц Агентства по разминированию. Мы постараемся максимально мобилизовать все наши силы, чтобы работы по разминированию шли быстрыми темпами. В то же время этим занимаются и военные, которые оказывают помощь в этой области как из Турции, так и из России. По моему указанию в Министерстве обороны Азербайджана было создано несколько инженерных батальонов, которые также активно участвуют в этих работах, и до сих пор именно Министерство обороны расчистило от мин самую большую площадь», - сказал президент.