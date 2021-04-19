Ильхам Алиев: «Азербайджанский народ вернется в захваченный Зангезур спустя 101 год»

«Создание Зангезурского коридора полностью отвечает нашим национальным, историческим и будущим интересам. Мы исполним задачу по осуществлению Зангезурского коридора, хочет того Армения или нет», - сказал сегодня президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, сообщает АзерТАдж.

«Если захочет Армения, это можно решить просто, если не захочет – мы решим это силой. Я говорил до войны и во время войны, что они должны убраться с нашей земли по доброй воле, иначе мы их вышвырнем. Так и произошло. Тоже самое будет и с Зангезурским коридором.

Наш главный конкурент - время. Потому что прокладка железной дороги, автомобильного шоссе требует времени. Поэтому все силы мобилизованы для реализации этого проекта. Таким образом, азербайджанский народ вернется в захваченный Зангезур спустя 101 год», - сказал глава государства.